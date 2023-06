Zu einem schweren Unfall ist es am Dienstagmittag auf der B 28 bei Lautenbach gekommen. Ein Lkw war auf ein Auto geprallt, die Straße musste gesperrt werden. Die Feuerwehr und ein Rettungshubschrauber waren im Einsatz.

Nach ersten Erkenntnissen der Polizei geriet ein Autofahrer, der in Richtung Oberkirch unterwegs war, nahe des Lautenbacher Ortsteils Hohenrain auf die Gegenfahrbahn. Dort stieß er mit einem entgegenkommenden 40-Tonner zusammen.

Die Feuerwehr war im Einsatz, um den offenbar schwer verletzten Autofahrer aus dem Wrack zu befreien. Mit einem Rettungshubschrauber wurde der Mann anschließend ins Krankenhaus gebracht.

Nach dem Unfall blockierte der Lkw die komplette Straße. Foto: Einsatz-Report 24

Die Unfallstelle ist derzeit auf noch nicht absehbare Zeit in beide Fahrtrichtungen gesperrt, teilt die Polizei mit. Der Lkw blockiert die komplette Fahrbahn. Die Sperrung führt derzeit zu langen Rückstaus in beide Richtungen.Über die Höhe des entstandenen Schadens machten die Beamten in der ersten Mitteilung keine Angaben.