Der Lkw-Bauer Daimler Truck mit Sitz in Leinfelden-Echterdingen sucht rund 2800 Ferienbeschäftigte. Sie sollen die Stammbelegschaft an den deutschen Standorten unterstützen. Um diese Jobs geht es.









Daimler Truck sucht rund 2800 Ferienbeschäftigte in Deutschland. Der Lkw-Bauer mit Sitz in Leinfelden-Echterdingen sieht dieses Angebot auch als „Entlastung der Stammbelegschaft an den deutschen Standorten“. Der Großteil der Ferienjobber werde in den Mercedes-Benz-Werken in der Produktion und Logistik tätig sein, teilte Daimler Truck weiter mit.

Alleine am größten Standort in Wörth werden in diesem Jahr rund 1200 gesucht. „Die Ferienbeschäftigten unterstützen uns auch in diesem Jahr wieder tatkräftig in der Urlaubszeit. Die jungen Menschen nutzen die Gelegenheit und erhalten vielseitige Einblicke ins Unternehmen und knüpfen erste berufliche Kontakte – und das bei einer attraktiven Vergütung“, sagt Jürgen Hartwig, Mitglied des Vorstands der Daimler Truck AG, verantwortlich für Personal. Zudem werde den Mitarbeiter der Stammbelegschaft dadurch „die wohlverdiente Erholungszeit“ ermöglicht.

In diesem Jahr werden Ferienbeschäftigte für die Mercedes-Benz-Werke Gaggenau, Kassel, Mannheim und Wörth gesucht. In einzelnen Werken seien die Ferienbeschäftigten bereits ab März im Einsatz. Die größte Anzahl der Schülerinnen und Schüler sowie Studentinnen und Studenten wird die Werke in den Sommermonaten von Mai bis September 2023 unterstützen.

Für eine Beschäftigung müssen die Schülerinnen und Schüler und Studentinnen und Studenten mindestens 18 Jahre alt sein. Die Beschäftigungsdauer ist standortabhängig, mindestens aber vier Wochen. Der Bewerbungsprozess ist laut Daimler Truck gestartet, Interessenten können sich online bewerben: https://www.daimlertruck.com/karriere/schueler/ferienjobs