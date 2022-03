1 Die Trucker machen ihrem Unmut mit Plakaten Luft. Foto: Verkehrspolizei

Lastwagenfahrer haben sich am Mittwoch zu einem Konvoi zusammengeschlossen und damit auf der A 81 bei Rottweil auf zwei Fahrspuren gegen die Spritpreise demonstriert. "Abzocke" war unter anderem auf Plakaten der Trucker zu lesen.















Kreis Rottweil - Zu der Aktion war in Sozialen Netzwerken aufgerufen worden. Fahrer von Speditionen und Baufirmen sollten so die Möglichkeit bekommen, auf die Folgen der explodierenden Spritpreise aufmerksam zu machen. Als "Demonstrationsort" wurde die A 81 zwischen Rottweil und Villingen-Schwenningen gewählt. Aber auch auf den Nebenstraßen fielen die Trucker bei der An- und Abfahrt mit den teils blinkenden Fahrzeugen und einigen angebrachten Transparenten auf.

Verkehrsteilnehmer melden Kolonne

Auch die Polizei war angesichts der ungewöhnlichen Kolonne im Einsatz. Wie die Polizeipressestelle in Konstanz auf Nachfrage unserer Redaktion bestätigt, wurden der Polizei kurz vor 13 Uhr von einem ein Verkehrsteilnehmer die langsam fahrenden Lkws auf der Autobahn bei Rottweil gemeldet. Diese seien auf beiden Fahrspuren mit rund 70 Stundenkilometern in Richtung Stuttgart unterwegs gewesen. Eine Streife der Autobahn-Polizei habe dann zur Kolonne aufgeschlossen und die acht Lastwagen-Fahrer in Oberndorf ausgeleitet. Es habe sich vornehmlich um Baustellenfahrzeuge gehandelt.

Keine größeren Behinderungen

"Die Fahrer kennen sich offenbar untereinander. Sie wurden von Oberndorf wieder mit einer Streife nach Rottweil gefahren, wo sie dann weiterhin ihrer Arbeit nach gingen", so Polizeisprecher Uwe Vincon. Zu Beginn war die Kolonne wohl bereits von Rottweil bis nach Tuningen gefahren, hatte dort gewendet und fuhr wieder Richtung Stuttgart. Meldungen gab es da aber nicht.

Es habe keine wesentlichen Behinderungen und Verkehrsstörungen gegeben, so die Polizei.

