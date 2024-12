Lkw-Brand in Ebingen

12 Löscheinsatz vor der eigenen Haustür: Die Ebinger Feuerwehrleute brauchten nicht lange, um den Flammen den Garaus zu machen Foto: Jannik Nölke

Ausgerechnet vor dem Feuerwehrgerätehaus in Ebingen ist am Freitagmorgen ein brennender Lastwagen liegen geblieben.









Die Rettungsleitstelle hatte am Freitagmorgen gegen 7.30 Uhr die Nachricht an die Abteilung Ebingen der Albstädter Feuerwehr übermittelt, dass direkt vor ihrer Zufahrt zur B 463 stehe ein brennender Lastwagen, stehe. Die Wehrleute begaben sich an Ort und Stelle und machten den Flammen zunächst mit einem Feuerlöscher und später mit dem Schnellangriffsschlauch den Garaus.