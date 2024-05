Zum dritten Mal fand am Wochenende das Trucker-Treffen in Fluorn statt. Die PS-starken Maschinen waren von nah und fern angereist und verströmten echtes Trucker-Feeling.

Eingeladen hatte der Musikverein „Eintracht“ Fluorn gemeinsam mit der Narrenzunft „Klein Bayern“ aus Fluorn. Viele Trucker reisten bereits am Freitag zum Beginn des großen Festwochenendes an und reihten sich im Industriegebiet im Bereich Rainweg/Hafnerweg auf.

Beliebtes Fotomotiv

Ordentlich ins Zeug gelegt hatten sich die Teilnehmer, um ihre PS-starken Maschinen ins rechte Licht zu rücken. Glänzende Karosserien, blinkende Lichter und so manche Sonderausstattung zogen viele Blicke auf sich oder dienten als beliebtes Fotomotiv.

Bis zuletzt wurde noch poliert oder die Schrift auf den Reifen nachgezeichnet, damit die Optik stimmt. Bekannte Marken wie Scania oder MAN waren stark vertreten. Die Kennzeichen der Trucks verrieten die Herkunft der Fahrzeuge. Sowohl regionale Kennzeichen wie Rottweil, Freudenstadt oder Calw als auch auswärtige Schilder wie München und Ravensburg sowie Kennzeichen aus der Schweiz und Österreich waren vertreten.

Live-Musik im Festzelt

Im eigens aufgebauten Festzelt war viel Betrieb bei Bewirtung und Live-Musik. Vor allem am Samstagabend herrschte reges Treiben und dichtes Gedränge vor dem Zelt. Daneben gab es mehrere Stände und eine Trucker-Bar. Auch der örtliche Schützenverein war mit einem Schießstand vertreten.

Beeindruckende Lichtershow

Im Laufe des Samstags waren noch deutlich mehr Teilnehmer angereist. Die beleuchteten Trucks boten am Samstagabend eine beeindruckende Lichtershow und lockten ein großes Publikum aller Altersstufen an. Überall blinkte es und aus den Trucks, die mit ihrer Innenbeleuchtung nicht selten an eine Bar erinnerten, ertönte oftmals Partymusik.

Am abschließenden Sonntagnachmittag stand noch die Prämierung der Trucks an, informierten die Veranstalter im Vorfeld. Die Idee der Veranstaltung basiere übrigens auf einem persönlichen Traum von Stefan Dölker, der bereits fast alle Trucker-Treffen europaweit besucht habe.