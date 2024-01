Schlägt die Anti-rechts-Bewegung in die falsche Richtung um? Ja, sagt eine Lahrer AfD-Stadträtin.

Wenn der Gemeinderat am morgigen Montag um 17.30 Uhr zur öffentlichen Sitzung im Rathaus zusammenkommt, wird der Stuhl von Christine Amann-Vogt leer bleiben.

Die AfD-Stadträtin sagte unserer Redaktion, dass sie sich seit den öffentlichen Protesten gegen rechts nicht mehr sicher fühle und der Versammlung deshalb fernbleiben werde.

Sie sei in drei Fällen in der Lahrer Innenstadt von Unbekannten verbal attackiert worden und habe zwei schriftliche Hassbotschaften in ihrem Briefkasten vorgefunden.

Christine Amann-Vogt Foto: privat

Deshalb habe sie sich an das Landeskriminalamt gewandt, das am vergangenen Freitag zwei Beamte zu ihr nach Lahr geschickt habe. Diese hätten ihr freigestellt, eine Anzeige gegen Unbekannt zu erstatten, was sie sich wegen der mangelnden Erfolgsaussichten aber sparen werde.

Die anderen beiden Lahrer AfD-Stadträte – Sven Haller und Manfred Himmelsbach – sagten unserer Redaktion, dass sie selbst bisher nicht bedroht worden seien und an der Gemeinderatssitzung morgen Abend teilnehmen werden.