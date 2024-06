Newsblog zum Hochwasser im Südwesten Erdrutsch in Welzheim – Freizeitpark und Klingenmühle stark beschädigt

Hochwasser in Baden-Württemberg: Nach starken Regenfällen ist es in einigen Teilen von Baden-Württemberg zu Überschwemmungen gekommen. Wir fassen die aktuellen Ereignisse in einem Newsblog zusammen.