1 Ministerpräsident Winfried Kretschmann kritisiert die Corona-Politik des Bundes (Archivbild). Foto: dpa/Bernd Weißbrod

In einer Pressekonferenz äußerten sich mehrere Mitglieder der Landesregierung zu aktuellen Themen. Unter anderem ging es um die künftigen Corona-Maßnahmen. Hier gibt es den Ticker zum Nachlesen.















Ministerpräsident Winfried Kretschmann hat am Montagabend angedeutet, dass Baden-Württemberg nach dem 2. April keine weiteren Schutzmaßnahmen in Corona-Hotspots mehr verfügen wird. In einem SWR-Interview kritisierte er den Bund für seine Politik in der Pandemie.

In der Regierungspressekonferenz am Dienstag um 12 Uhr werden Statements zur künftigen Corona-Politik von Ministerpräsident Winfried Kretschmann erwartet. Neben ihm soll bei dem Termin auch Verkehrsminister Winfried Hermann anwesend sein. Angekündigt ist ein Bericht zum Marktwachstum der Elektromobilität.

In unserem Liveticker berichten wir von der Landespressekonferenz: