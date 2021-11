1 Winfried Kretschmann (links) und Manfred Lucha äußern sich. Foto: dpa/Bernd Weißbrod

Wie geht es mit Blick auf die rasant steigenden Corona-Zahlen in Baden-Württemberg weiter? Dazu äußern sich Winfried Kretschmann und Manfred Lucha an diesem Dienstag. Wir tickern live von der Pressekonferenz.















Stuttgart - Baden-Württembergs Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) warnt in der Corona-Pandemie vor „schwierigen Wochen“. Das Infektionsgeschehen nehme rasant zu, erklärte er vor wenigen Tagen in Stuttgart. Das Land fahre derzeit die Impfkapazitäten massiv hoch und appelliere an die Bürger, sich immunisieren zu lassen.

Landesgesundheitsminister Manfred Lucha (Grüne) warnt derweil vor einer Überlastung von Krankenhäusern. „Setzt sich der derzeitige Trend mit dieser Geschwindigkeit fort, müssen wir Patienten bald in andere Bundesländer oder ins Ausland verlegen“, erklärte er zuletzt. Das Pflegepersonal sei schon „am Limit“. Sowohl Manfred Lucha als auch Winfried Kretschmann äußern sich nun zum aktuellen Stand der Dinge im Südwesten.

Wir tickern live von der Regierungspressekonferenz an diesem Dienstag. Los geht es an dieser Stelle von 12 Uhr an.