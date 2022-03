1 Der stellvertretende Ministerpräsident und Innenminister Thomas Strobl (Archivbild). Foto: dpa/Bernd Weißbrod

Innenminister Thomas Strobl und Umweltministerin Thekla Walker stehen in der Regierungspressekonferenz Rede und Antwort. Es geht um die Corona-Lage und die Klimabilanz. Wir tickern live.















Link kopiert

Am Sonntag sollen die meisten Corona-Beschränkungen bundesweit fallen. Doch in Baden-Württemberg regte sich zuletzt Widerstand: Gesundheitsminister Manfred Lucha kritisierte die Pläne scharf. Vor allem das geplante weitgehende Ende der Maskenpflicht stand in den vergangenen Tagen in der Diskussion.

In der Landespressekonferenz am Dienstag äußern sich der stellvertretende Ministerpräsident Thomas Strobl (CDU) und die Umweltministerin Thekla Walker (Grüne). Unter anderem werden Statements zur Klimabilanz des Landes und der Corona-Lage erwartet. Um 12 Uhr geht es los.

Lesen Sie aus unserem Angebot: Was gilt ab Montag an den Schulen und Kitas in Baden-Württemberg?