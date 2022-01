1 Winfried Kretschmann äußert sich bei einer Regierungs-Pressekonferenz am Dienstag zur aktuellen Coronalage im Land. (Archivbild) Foto: dpa/Vanessa Reiber

Winfried Kretschmann und Manfred Lucha äußern sich zur aktuellen Coronalage im Land. Verfolgen Sie die Pressekonferenz in unserem Liveticker.















Stuttgart - Wie gut ist Baden-Württemberg gerüstet für die Omikron-Variante des Coronavirus? Am Dienstag äußern sich unter anderem Ministerpräsident Winfried Kretschmann und Gesundheitsminister Manfred Lucha in einer Pressekonferenz um 12 Uhr zu aktuellen Maßnahmen in der Pandemie.

Das Land will unter anderem sein Stufensystem der Anti-Corona-Maßnahmen wegen der Omikron-Variante überarbeiten. Das hat die Deutsche Presse-Agentur aus Regierungskreisen in Stuttgart erfahren. Demnach könnte es voraussichtlich in einigen Bereichen auch leichte Lockerungen geben. Zurzeit gilt im Südwesten weiter die Alarmstufe II mit zahlreichen Einschränkungen vor allem für Ungeimpfte, obwohl auf den Intensivstationen der Krankenhäuser längst nicht mehr so viele Covid-19-Patienten liegen wie noch vor Weihnachten.

Experten gehen davon aus, dass die äußerst ansteckende Omikron-Variante mildere Verläufe hat als Delta und deswegen weniger Menschen schwer erkranken. Allerdings sind die Sieben-Tages-Inzidenzen zuletzt wieder stark gestiegen.

Hier können Sie die Pressekonferenz mit Kretschmann und Lucha ab 12 Uhr im Liveticker verfolgen: