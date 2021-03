1 Winfried Kretschmann äußert sich zu den Beschlüssen. (Archivbild) Foto: AFP/MARIJAN MURAT

Bund und Länder haben beschlossen, das Land über Ostern in den schärfsten Lockdown seit Beginn der Pandemie zu schicken. Was bedeutet das für Baden-Württemberg? Ministerpräsident Winfried Kretschmann äußert sich zu den Beschlüssen – wir tickern die Pressekonferenz live.

Stuttgart - Nach dem Bund-Länder-Beschluss für eine verschärfte Notbremse in Hotspot-Regionen sowie einen fünftägigen Oster-Lockdown muss Baden-Württemberg die neuen Corona-Auflagen nun umsetzen.

Ministerpräsident Winfried Kretschmann will am Dienstagmittag gegen 12 Uhr erläutern, welche besonderen Maßnahmen Baden-Württemberg noch ergreifen will. Nach der Marathonsitzung der Länderchefs mit Kanzlerin Angela Merkel bis tief in die Nacht äußerte sich der Grünen-Politiker nicht mehr. Am Dienstagvormittag will Kretschmann zunächst mit seinem Kabinett die weiteren Schritte beraten. Danach folgt die Regierungskonferenz mit dem Ministerpräsidenten und Gesundheitsminister Manfred Lucha.

Bund und Länder beschlossen, das Land über Ostern in den schärfsten Lockdown seit Beginn der Pandemie vor einem Jahr zu schicken. Vom 1. bis einschließlich 5. April, also vom Gründonnerstag bis Ostermontag, soll das öffentliche, wirtschaftliche und private Leben weitgehend heruntergefahren werden. Der Lockdown wird insgesamt bis zum 18. April verlängert.

