Landesregierung äußert sich zum Krieg in der Ukraine

1 Winfried Kretschmann äußert sich in einer Pressekonferenz zum Krieg in der Ukraine. Foto: IMAGO/Political-Moments/IMAGO

Was sagt das Land zu den Panzerlieferungen? Wie ist die Lage der Flüchtlinge aus der Ukraine im Land? Wir berichten im Liveticker über die Pressekonferenz mit Winfried Kretschmann.















Die Landesregierung äußert sich am Dienstag um 12 Uhr zum Krieg in der Ukraine. Neben den Panzerlieferungen der Bundesregierung wird es unter anderem um die Flüchtlingszahlen in Baden-Württemberg gehen.

Wir berichten in einem Liveblog über die Pressekonferenz.