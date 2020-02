Liveticker Fasnet: Närrisches Treiben am Schmotzige Dunschtig

Region - Mit Fanfaren, Schalmeien und allerhand anderen Krachmachern sind am Donnerstag zahlreiche Narren im Südwesten in die heiße Phase der Fasnet gestartet. Der "Schmotzige Dunschtig" begann dabei für viele Menschen im Land schon in aller Frühe: So zogen in einigen Gemeinden bereits um 6 Uhr Narren mit lauter Musik durch die Gassen.