Newsblog zur Wahl in Stuttgart und Baden-Württemberg

1 Luigi Pantisano wird höchstwahrscheinlich über die Landesliste in den Bundestag einziehen. Foto: Lichtgut/Julian Rettig

Der Wahlkampf ist vorbei, jetzt wird gewählt. In diesem Newsblog begleiten wir die Bundestagswahl am 23. Februar aus regionalem Blickwinkel. Aktuelle Entwicklungen, Stimmung aus den Wahllokalen, Reaktionen.









Link kopiert



Nach Wochen des intensiven Wahlkampfs ist es soweit: An diesem Sonntag wird gewählt. In diesem Blog beleuchten wir die regionalen Aspekte der 21. Bundestagswahl am 23. Februar, berichten aus Stuttgart, den Nachbarkreisen und Baden-Württemberg.