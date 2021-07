Der Kanzlerkandidat von CDU/CSU, Armin Laschet, ist an diesem Mittwoch zu Gast in Stuttgart – bei einer Podiumsdiskussion dieser Redaktion. Hier können Sie die Veranstaltung am Abend im Livestream verfolgen.

Stuttgart - Es sah nach einem schwierigen bis hoffnungslosen Unterfangen aus: Als Armin Laschet im April dieses Jahres der Kanzlerkandidat von CDU und CSU wurde, waren seine persönlichen Umfragewerte und die seiner Partei im Keller. Weit vorne lagen die Grünen mit Annalena Baerbock. Die erste grüne Kanzlerkandidatin überstrahlte den Unionsmann genauso wie den Dritten im Bunde – Olaf Scholz, Kanzlerkandidat der SPD.

Doch inzwischen hat sich die Lage geändert. Jetzt ist die Union in den Umfragen wieder vorne. Sie hat sich stabilisiert – und mit ihr Armin Laschet. Im Kampf ums Kanzleramt hat der Ministerpräsident von Nordrhein-Westfalen inzwischen die beste Ausgangsposition.

Livestream beginnt um 18.30 Uhr

Mit einer Zähigkeit und Härte, die ihm viele vorher nicht zutrauten, hat sich Laschet die Führungsrolle in der Union erobert. Aber wofür steht er inhaltlich? Was plant er für den Fall, dass er an die Regierungsspitze in Berlin rücken sollte?

An diesem Mittwoch, 14. Juli 2021, kann Armin Laschet diese Fragen beantworten. Dann ist er Gast bei einer gemeinsamen Podiumsdiskussion von Stuttgarter Zeitung und Stuttgarter Nachrichten. Die Veranstaltung unter dem Titel „Das Rennen um das Kanzleramt: Corona, Klima und Konflikte – so will Armin Laschet Deutschland regieren“ findet in der Stuttgarter Liederhalle statt und beginnt um 18.30 Uhr. Sie wird moderiert von den Chefredakteuren Joachim Dorfs (Stuttgarter Zeitung) und Christoph Reisinger (Stuttgarter Nachrichten).

Alle drei Kanzlerkandidaten werden im Laufe des Wahlkampfs zu Gast bei Stuttgarter Zeitung und Stuttgarter Nachrichten sein. Armin Laschet macht den Auftakt, im September folgen Olaf Scholz und Annalena Baerbock.