So auch unsere. Philipp Maisel und Felix Mahler aus dem MeinVfB-Team reagieren – wie schon vor einem Jahr - live auf die Auslosung. Mit welchen acht Gegnern wird sich der VfB Stuttgart in der Uefa Europa League messen? Was werden die absoluten Highlight-Spiele in der heimischen MHP-Arena wie auch auswärts? Seid live auf YouTube mit dabei und tauscht euch mit uns aus. Die genauen Ansetzungen der Spieltage werden dann voraussichtlich am morgigen Samstag veröffentlicht.