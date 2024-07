Für den FC 08 Villingen beginnt das Abenteuer Regionalliga. Los geht es am Samstag, 27. Juli, bei der SG Barockstadt Fulda-Lehnerz (14 Uhr). Abonnentinnen und Abonnenten können das Auswärtsspiel hier im Livestream verfolgen.









Am letzten Spieltag der vergangenen hatte der FC 08 Villingen nach einer historischen Aufholjagd gegen den 1. CfR Pforzheim im heimischen Friedengrund Titel und Direktaufstieg in die Regionalliga Südwest gefeiert. Nun wollen die Nullachter in der vierthöchsten Fußballklasse für Furore sorgen.