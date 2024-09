In den letzten drei Regionalliga-Spielen sammelte Villingen nur einen Punkt. Gelingt in Walldorf wieder ein Dreier? Abonnentinnen und Abonnenten können das Auswärtsspiel wieder im Livestream verfolgen.









An Spieltag zehn der Regionalliga Südwest will der FC 08 Villingen mit einem Sieg beim FC-Astoria Walldorf (Samstag, 14 Uhr) den Anschluss an die Nichtabstiegsplätze herstellen. Abonnentinnen und Abonnenten können die Partie bei uns im Livestream verfolgen.