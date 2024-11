Als Schlusslicht fährt der FC 08 Villingen am Samstag zur Eintracht Trier, die auf Tabellenplatz acht steht. Wir streamen die Partie live!









Nachdem das Spiel zwischen dem FC 08 Villingen und der SG Barockstadt-Lehnerz am vergangenen Wochenende wegen der witterungsbedingungen abgesagt werden musste, sind die Nullachter am Samstag (14 Uhr) bei Eintracht Trier zu Gast. Trier steht in der Tabelle auf Rang acht. Villingen ist Schlusslicht und braucht dringend Punkte, um den Klassenerhalt doch noch zu schaffen.