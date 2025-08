Als 1963 die britische Gruppe The Beatles das Weltbild der Nachkriegsgeneration mit ihrem wilden Yeah-Yeah-Yeah-Geschrei völlig aus den Fugen brachte, ahnte kaum jemand, dass die Songs der vier Langhaarigen aus Liverpool nur wenige Jahre später zum musikalischen Kulturgut auf dem gesamten Globus zählen werden. Sie setzten Maßstäbe wie Beethoven oder Bach in ihrer Zeit.

Spätestens nach Veröffentlichung des Songs „Help“ im Jahr 1965 begriff wohl jeder noch so skeptische Musikfan, welch großartiges Potenzial in der Band steckte. Sauberer, zweistimmiger, um einen Takt versetzter Satzgesang passend zum Rhythmuswechsel der Akkorde, die gepaart mit hochkomplexen Harmonien eine Textaussage ergänzten, die selbst Pop-Größen wie Deep Purple dazu animierten eine Cover-Version dieses Beatles-Frühwerks aufzunehmen.

Klingende Musikgeschichte

Von „Yesterday“, das Paul McCartney ebenfalls 1965 schrieb, gibt es mittlerweile rund 3000 Coverversionen. Es ist damit mit weitem Abstand der meistgecoverte Popsong aller Zeiten. Die Beatles setzten Meilensteine. Sie schufen Lieder, die aus unserer Zeit nicht mehr wegzudenken sind.

„Beatles, das ist eigentlich alles, was man braucht“, so das Motto der Band Beatmaen (sie schreiben sich wirklich mit „ae“), die sich seit Frühjahr 2019 dem Vermächtnis der Beatles, das live und ohne Tricks zu viert gespielt werden kann, widmen.

Beatmaen sind: Paul Herbstreuter aus Dornhan (Leadgitarre), Bert Henger aus Horb-Betra (Rhythmusgitarre, Harp), Hartwig Kuscha (Bass) und Lothar Haas (Drums), beide aus Sulz. Alle vier Musiker sind in unterschiedlichen Formen seit Jahrzehnten musikalisch aktiv, und wie ihre Vorbilder singen alle vier die unterschiedlichen Parts in den Liedern.

Die Stimmen passen

Und gerade das ist das Besondere an dieser Band. Es sind nicht nur herausragende Instrumentalisten, nein, auch die Stimmen passen zusammen.

Am Sonntagnachmittag bauten sie ihre Anlage, die Instrumente und die Mikrofone wieder einmal vor dem Gleis Süd am Horber Bahnhof auf und unterhielten die zahlreichen Besucher – es mögen geschätzt mehr als 250 gewesen sein, wenn man die Besucher vom gegenüberliegenden Haags Bistro mitzählt – beim „Musikcocktail on Tour“ aufs Allerbeste.

Der Musikcocktail war on Tour – und die Besucher füllten den Bahnhofsvorplatz bis auf den letzten Stuhl. Foto: Morlok

Gleich im ersten Set, das an die Frühzeit der vier Liverpooler erinnerte, holten sie ihr Publikum direkt an der Bahnsteigkante von Gleis Süd zu einer Fahrt in die Vergangenheit ab. Wie durch eine Zeitmaschine wurden die Zuschauer aller Altersklassen mit Songs wie „Sie liebt dich“, „I Want to Hold Your Hand“ oder „All My Loving“ in die 1960er Jahre zurückversetzt.

Alles live gespielt

Spätestens beim Klassiker „Love Me Do“ wurde auch sehr deutlich, dass die vier Herren da vorne live und ohne doppelten Boden (sprich Halbplayback) unterwegs sind. Sie verpassten ihren Einsatz und mussten nochmals anfangen. „Bei uns kommt halt nix aus der Konserve, da legen wir Wert darauf“, betonte Bassist Kuscha und forderte bei dieser Gelegenheit einen Sonderapplaus für die Stadt Horb und Horb Aktiv, die es möglich machen, dass es solche Formate wie den Musikcocktail überhaupt noch gibt.

Im zweiten Set gab es einige selten gespielte Nummern, darunter das verträumte „Girl“ oder das harmonisch hochkomplexe „Norwegian Wood“, in dem sich John Lennon über die billigen Möbel aus norwegischem Holz seiner damaligen Freundin lustig macht. Im dritten Teil waren dann die Zuhörer als aktive Rhythmusgruppe gefordert. Insgesamt gesehen wurde das Publikum von Beatmaen für gut zwei Stunden auf eine Art Zeitreise geschickt. Eine Erinnerungstour, die jeder gerne antrat.