Nach jahrelanger Pause ist die koreanische Boyband BTS wieder auf Welttournee. Für Fans, die keine Tickets ergattern konnten, gibt es eine Alternative: die Kinoleinwand.
Berlin - Die koreanische Boyband BTS hat eine große Show in ihrem Heimatland Südkorea gespielt - und Fans auf der ganzen Welt sind live dabei gewesen: vor der Kinoleinwand im jeweiligen Land. Das Konzert, das erst live und später als Aufzeichnung in voller Länge zu erleben war, ist Teil der Welttournee "Arirang" zum gleichnamigen aktuellen Album der Boyband.