Liveblog zum Entscheidungsspiel: Geht der Traum vom Aufstieg für den FC Holzhausen in Erfüllung?

Geht der Traum vom Aufstieg für den FC Holzhausen in Erfüllung?

1 Am Sonntag steigt das Relegations-Rückspiel zwischen dem FC Holzhausen und dem SC Lahr in Holzhausen. Foto: Eibner-Pressefoto Der FC Holzhausen hat sich durch das 1:1-Remis im Hinspiel der Relegation eine gute Ausgangslage verschafft. Nun kann man mit einem Heimsieg gegen den SC Lahr den Oberliga-Aufstieg feiern.







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Spannender könnte die Ausgangslage nicht sein: Nach dem 1:1-Remis in Lahr ist für das Rückspiel der Relegation am Sonntag (15 Uhr) alles offen. Klar ist aber auch: Der FC Holzhausen hat sein Schicksal im heimischen Panorama-Stadion in der eigenen Hand. Gewinnt das Team von Cheftrainer Daniel Seemann diese Partie, darf man sich in der kommenden Saison wieder Oberligist nennen.