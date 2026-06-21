Liveblog zum Entscheidungsspiel: Geht der Traum vom Aufstieg für den FC Holzhausen in Erfüllung?
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Am Sonntag steigt das Relegations-Rückspiel zwischen dem FC Holzhausen und dem SC Lahr in Holzhausen. Foto: Eibner-Pressefoto

Der FC Holzhausen hat sich durch das 1:1-Remis im Hinspiel der Relegation eine gute Ausgangslage verschafft. Nun kann man mit einem Heimsieg gegen den SC Lahr den Oberliga-Aufstieg feiern.

Spannender könnte die Ausgangslage nicht sein: Nach dem 1:1-Remis in Lahr ist für das Rückspiel der Relegation am Sonntag (15 Uhr) alles offen. Klar ist aber auch: Der FC Holzhausen hat sein Schicksal im heimischen Panorama-Stadion in der eigenen Hand. Gewinnt das Team von Cheftrainer Daniel Seemann diese Partie, darf man sich in der kommenden Saison wieder Oberligist nennen.

 

Im Vorfeld der Partie deuteten sowohl Seemann als auch Janik Michel selbst an, dass es bei Bedarf vielleicht sogar zu einem Comeback des Top-Torjägers kommen könnte.

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