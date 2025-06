1 Für Lukas Foelsch und Co. steht am Samstag ein enorm wichtiges Spiel an. Foto: Wagner Um 15.30 Uhr wird das Hinspiel der Aufstiegsspiele zwischen dem FC Holzhausen und Türk. SV Singen angepfiffen. Verschafft sich das Team von Karsten Maier eine gute Ausgangsposition? Wir berichten ausführlich.







Spannung liegt in der Luft: In welcher Liga spielt der FC Holzhausen in der kommenden Saison? Diese Frage wird in den beiden Duellen mit dem Türk. SV Singen beantwortet.