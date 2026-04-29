Liveblog vom WFV-Pokalhalbfinale: Der Ball rollt - FC Holzhausen fordert die Kickers

1 Der FC Holzhausen um Kapitän Niklas Schäuffele empfängt am Mittwoch die Stuttgarter Kickers. Foto: Kara Der FC Holzhausen empfängt am Mittwoch die Stuttgarter Kickers im WFV-Pokal-Halbfinale. Anpfiff im Panoramastadion ist um 17.30 Uhr. Alle wichtigen Infos gibt es im Liveblog.







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Es ist eines der größten Spiele der Vereinsgeschichte: Der FC Holzhausen empfängt am Mittwoch um 17.30 Uhr den Regionalligisten Stuttgarter Kickers und wird vor einer sicherlich großen Kulisse im Panoramastadion versuchen, erstmals ins Finale des WFV-Pokals einzuziehen. Die Gäste aus Degerloch haben am Sonntag ihren Trainer Marco Wildersinn entlassen und reisen zwar als Favorit, aber auch mit viel Druck an.