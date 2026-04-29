Liveblog vom WFV-Pokalhalbfinale: Der Ball rollt - FC Holzhausen fordert die Kickers
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Der FC Holzhausen um Kapitän Niklas Schäuffele empfängt am Mittwoch die Stuttgarter Kickers. Foto: Kara

Der FC Holzhausen empfängt am Mittwoch die Stuttgarter Kickers im WFV-Pokal-Halbfinale. Anpfiff im Panoramastadion ist um 17.30 Uhr. Alle wichtigen Infos gibt es im Liveblog.

Es ist eines der größten Spiele der Vereinsgeschichte: Der FC Holzhausen empfängt am Mittwoch um 17.30 Uhr den Regionalligisten Stuttgarter Kickers und wird vor einer sicherlich großen Kulisse im Panoramastadion versuchen, erstmals ins Finale des WFV-Pokals einzuziehen. Die Gäste aus Degerloch haben am Sonntag ihren Trainer Marco Wildersinn entlassen und reisen zwar als Favorit, aber auch mit viel Druck an.

 

In unserem Liveblog gibt es alle wichtigen Infos vor und während der Partie.

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