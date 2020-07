Liveblog "Bitte melden": Polizei appelliert an Yves R.

Oppenau - Der Offenburger Polizeipräsident Reinhard Renter hat an den flüchtigen 31-Jährigen von Oppenau appelliert, Kontakt mit der Polizei aufzunehmen. Das könne auch über Freunde oder die Familie geschehen, sagte er am Freitag in Oppenau. "Das ist ein Weg, gesund für alle herauszukommen."