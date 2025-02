Balingen in Narrenhand Das sind die Bilder von Fackelumzug, Brauchtumsabend und Kinderfasnet

Balingen war am Samstag fest in Narrenhand: Nachmittags tobten die kleinen Narren bei der Kinderfasnet in der Volksbank-Messe, am Abend zogen Hexen und andere schaurige Gestalten mit Fackeln durch die Innenstadt. Das sind die Bilder.