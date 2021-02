1 Wie die Menschen im Landkreis mit der Pandemie leben ist Thema eines Live-Streams diesen Freitagabend. Foto: Veranstalter Foto: Schwarzwälder Bote

Live-Stream: Bürger berichten am Freitag bei "story vs" von Verzweiflung und Hoffnung.

Die Corona-Pandemie hat das Leben der Menschen im Schwarzwald-Baar-Kreis weiterhin fest im Griff. Der große Hoffnungsträger ist die lang ersehnte Impfung. Der Weg bis dahin stellt das Leben in der Region vor nie dagewesene Herausforderungen.

Villingen-Schwenningen. Bei dem Online-Event "Corona im Schwarzwald-Baar-Kreis – Alltag zwischen Verzweiflung und Hoffnung", welches am diesem Freitag, 19.30 Uhr, im Rahmen der Event-Reihe story VS, als Live-Stream kostenfrei auf www.story-vs.de präsentiert wird, geben Bürger aus dem Schwarzwald-Baar-Kreis Einblicke in ihr Leben, welches durch Corona geprägt wurde und ist.

Der Pharmazeut und Direktor der Apotheke des Schwarzwald-Baar-Klinikums, Matthias Fellhauer, spricht über die Wirksamkeit sowie die Nutzen-Risiko-Abwägung bei der Impfung. An diesem Punkt knüpft auch Landrat Sven Hinterseh an. Das neue Kreisimpfzentrum sowie mobile Impfteams schenken Hoffnung auf Normalität. Thomas Vosseler, geschäftsführender Gesellschafter der Firma Univent aus Schwenningen erzählt, wie er von der Herstellung von Gleitschirmen auf die Produktion von FFP2-Masken umgestiegen ist und dadurch zum Global-Player wurde.

Die Aufgaben einer Intensiv-Krankenschwester waren schon herausfordernd. Doch durch Corona wurde der komplexe Aufgabenbereich noch zeit- und arbeitsintensiver. Die allgemeine und spezielle Pflege von Corona-Patienten sowie die Beobachtung und komplexe Überwachung von Patienten bei dieser lebensbedrohlichen Erkrankung umschreiben nur grob den vielfältigen Tätigkeitsbereich. Susanne Dinkelbach-Walter berichtet in einem Interview hautnah von ihrem Alltag bei ihrer Arbeit als Intensiv-Krankenschwester auf der Corona-Station in Donaueschingen.

Wie kann uns unser Glaube in dieser Situation unterstützen und welche Rolle spielt die Kirche in der Corona-Pandemie? Märit Kaasch, Pfarrerin der evangelischen Kirchengemeinde Schwenningen, berichtet von der Suche nach Hoffnung. Peter Heine von der Sparkasse Schwarzwald-Baar zeigt auf, wie sich die Corona-Krise seit dem letzten Jahr auf die Wirtschaft ausgewirkt hat und was dies für die Zukunft bedeutet.

Homeschooling bringt Eltern und Kinder an ihre Grenzen. Cornelia Spitz, Kreisredaktionsleiterin beim Schwarzwälder Boten in Villingen, berichtet von ihren Erfahrungen und gibt Tipps.

Über eine eingerichtete Chatfunktion haben die Zuschauer im Anschluss die Möglichkeit, Fragen zu stellen. Die Live-Übertragung ist ab 19.30 Uhr unter www.story-vs.de zu sehen.