Live-Show in VS: Fest im Sattel – mit dem Mountainbike über den Dächern der Welt

Höhenkrankheit, Rückschläge und 5000 Tiefenmeter Abfahrt: Gerhard Czerner nahm das Publikum bei „Story VS“ mit auf extreme Mountainbike-Abenteuer.
Gerhard Czerner hat zwei Leidenschaften: das Radfahren und die Berge. Die Symbiose aus beidem ergibt eindrucksvolle Bergabenteuer, die das Publikum der Event-Reihe „Story VS“ hautnah miterleben durfte. In seiner Live-Multivision „Sattelfest“ wird schnell klar: Der Reisejournalist und Autor lässt sich beim Rückblick auf seine Mountainbike-Abenteuer und waghalsigen Expeditionen auf die höchsten Berge der Welt selbst noch einmal mitreißen und begeistern – und das überträgt sich auch auf das Publikum. Die Abschlussveranstaltung im Jubiläumsjahr von „Story VS“ zog am Freitag überwiegend Mountainbike-Fans und Radfahrbegeisterte in die Neue Tonhalle.