Live-Podcast zum VfB Stuttgart: Der nächste PubCannstatt in der Alten Schule – mit Alexander Wehrle

Der Podcast unseres MeinVfB-Teams geht wieder auf Tour in den Pub Alte Schule nach Gablenberg. Diesmal bei der Live-Aufnahme zu Gast: VfB-Boss Alexander Wehrle. Seid auch ihr am 7. Januar mit dabei!

Die erste Ausgabe Mitte November war stimmungsvoll, hochkarätig besetzt und ging in einer wunderbaren Atmosphäre über die Bühne. Bei der Live-Podcastaufnahme im Pub Alte Schule in Stuttgart-Gablenberg plauderten damals der Sportvorstand Fabian Wohlgemuth und der Sportdirektor Christian Gentner über ihre Arbeit beim VfB Stuttgart. Zum Jahresbeginn 2025 gibt es nun – wie angekündigt – die Fortsetzung.

Und hochkarätig geht es weiter. Zur zweiten Ausgabe am 7. Januar (19 Uhr) ist der Vorstandschef der VfB AG zu Gast. Alexander Wehrle wird im Gespräch mit Philipp Maisel und Dirk Preiß aus unserem MeinVfB-Team über die Lage beim Vizemeister und die Perspektiven für 2025 sprechen.

Wenige Tage nach der Aufnahme steht bereits der Pflichtspielstart des neuen Jahres auf dem Programm. Am 12. Januar tritt der VfB beim FC Augsburg an. Zudem steigt an jenem Wochenende der Junior Cup im Sindelfinger Glaspalast.

Wie schon beim ersten Mal PubCannstatt gilt: Ihr könnt live dabei sein! Ihr könnt euch mit euren Fragen live einbringen! Kommt einfach in der Alten Schule (Gablenberger Hauptstraße 128) vorbei, eine vorherige Anmeldung ist nicht nötig. Der Eintritt ist frei, allerdings sind die Plätze begrenzt.