In dieser Live-Pressekonferenz wird Jürgen Klopp in seiner neuen Funktion als "Head of Global Soccer" vorgestellt.

Nachdem Jürgen Klopp dem FC Liverpool nach 9 Jahren als Trainer den Rücken kehrte, fungiert er seit Januar 2025 bei Red Bull als "Global Head of Soccer". Ab 13:45 Uhr wird er im nachfolgenden Livestream offiziell vorgestellt:



Über Jürgen Klopp

Jürgen Klopp ist ein deutscher Fußballtrainer, ehemaliger Spieler und eine der bekanntesten Persönlichkeiten im internationalen Fußball. Er wurde am 16. Juni 1967 in Stuttgart, Deutschland, geboren. Klopp ist für seinen charismatischen Führungsstil, seinen Humor und seine Leidenschaft bekannt, die er sowohl als Spieler als auch als Trainer in seine Karriere eingebracht hat. Klopp spielte von 1990 bis 2001 beim 1. FSV Mainz 05, wo er sowohl als Stürmer als auch als Verteidiger eingesetzt wurde. Nach 325 Spielen und 52 Toren beendete er seine Spielerkarriere und wechselte direkt in die Rolle des Trainers. Klopp begann seine Trainerkarriere in Mainz (2001-2008) und führte das Team 2004 erstmals in die Bundesliga. Bei Dortmund (2008-2015) gewann er zwei deutsche Meisterschaften (2011, 2012), den DFB-Pokal (2012) und erreichte 2013 das Finale der UEFA Champions League. Unter seiner Führung wurde Dortmund zu einem der besten Teams in Europa. Klopp übernahm Liverpool 2015 und führte den Verein zu großem Erfolg, darunter der erste Premier-League-Titel seit 30 Jahren (2020) und der Gewinn der UEFA Champions League (2019).