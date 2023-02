So läuft das Schwabo-Wahlpodium

1 In der Stadthalle findet am kommenden Montag, 27. Februar, die Podiumsdiskussion des Schwarzwälder Boten zur Balinger OB-Wahl statt. Hier ein Archivbild des diesjährigen Bürgerempfangs. Foto: Jörg Braun

Eine Woche vor der Oberbürgermeisterwahl sind noch viele Balinger unentschlossen, wen sie wählen sollen. Kommenden Montag, 27. Februar, gibt es die Chance, sich live und persönlich ein Bild von den Kandidaten zu machen.









Link kopiert

Diesen Artikel teilen











Antworten auf politische Fragen, kurz, klar und ohne lange Umschweife, soll die Podiumsdiskussion des Schwarzwälder Boten ab 19 Uhr in der Stadthalle bieten. Saalöffnung ist um 18 Uhr. Wir erklären, was interessierte Besucher dort erwartet und wie sich Wähler ein persönliches Bild von den sieben Kandidaten machen können.

Was bietet die öffentliche Kandidatenrunde?

Vor allem viele Antworten auf Fragen, die Bürger Balingens in Sachen Stadtpolitik bewegen. Dazu gibt es Fragen von der Redaktion, Lesern der Zeitung und natürlich direkt von den Besuchern in der Stadthalle an diesem Abend.

Wird die Podiumsdiskussion live übertragen?

Ja. Die Veranstaltung lässt sich über den YouTube-Kanal des Schwarzwälder Boten live verfolgen. Das Video findet sich dann hier:

Wer steht auf der Bühne?

Die sieben amtlich zugelassenen Kandidaten zur Wahl, in der Reihenfolge, wie sie auf dem Stimmzettel stehen werden: Dirk Abel, Erwin Feucht, Siegfried Schäfer, Markus Robert Weinmann, Stefan Buck, Dominik Ochs und Sybille Fleischmann.

Hat jeder das gleiche Rederecht?

Ja. Die Fragen der Redaktion richten sich an jeweils alle Kandidaten. Damit die Zuhörer erfahren, was jeder Kandidat zu den wichtigsten Themen zu sagen hat.

Gibt es die üblichen, langen Sonntagsreden der Kandidaten?

Nein. Die Kandidaten haben jeweils eine Minute Zeit, auf die Fragen von Redaktion und Publikum zu antworten. Kurz, kompakt – und ohne viel Blabla.

Wie soll das gehen? Politiker reden doch gerne lang.

Mit einer unerbittlichen Stoppuhr. Auf dem Podium wird die Redezeit gestoppt – und notfalls dann auch die Kandidaten, wenn sie zu lange reden.

Gilt das auch für Fragen aus dem Publikum?

Ja, auch Zuhörer bekommen eine Minute Zeit, um ihre Fragen an die Politiker zu stellen. Nicht erwünscht sind lange Statements, sondern klare, konkrete Fragen, deren Antworten dann möglichst für alle Zuhörer im Saal erhellend sind.

Kann ich auch eine Frage vorab stellen, weil ich mich vielleicht nicht in der Halle ans Mikrofon traue?

Ja, gerne. Wer eine Frage an die Kandidaten hat, kann diese noch bis Montag, 27. Februar, 12 Uhr, mit Namen und Adresse an die Redaktion mailen: redaktionbalingen@schwarzwaelder-bote.de. Möglichst viele dieser Fragen werden dann von den Kandidaten in der Halle beantwortet.

Warum findet die Podiumsdiskussion kurz vor knapp statt?

Weil erfahrungsgemäß in der letzten Woche vor der Wahl noch immer viele Bürger unentschlossen sind. Außerdem ist der Wahlkampf im Endspurt immer am spannendsten. Da tauchen auch bei Wählern, die sich schon entschlossenen haben, oft noch Fragen in letzter Minute auf.

Wie lange dauert die Debatte in der Stadthalle?

Maximal zwei Stunden. Um 21Uhr ist Schluss. Danach können die Zuhörer noch direkt mit den Kandidaten ins Gespräch kommen und allerletzte Fragen klären.

Darf ich meine Jacke in den Saal mitnehmen?

Bitte nicht! Die Stadthalle bittet ausdrücklich darum, Jacken und Mäntel an der Garderobe abzugeben. Das ist für die Besucher gratis, die Kosten trägt der Schwarzwälder Bote.