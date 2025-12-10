Liv Kristine in Nagold: Dark-Gothik-Ikone macht das Dutzend voll

Liv Kristine kehrt nach Nagold zurück: Am Samstag, 20. Dezember, gibt die Dark-Gothic-Ikone ihr zwölftes Konzert in der Alten Seminarturnhalle.

Seit Liv Kristine 1995 auf der musikalischen Bildfläche erschienen ist, gehört sie zu den außergewöhnlichsten und wandlungsfähigsten Künstlerinnen und hat schon in zahlreichen Genres Spuren hinterlassen. Mit den Bands Theatre of Tragedy und Leaves’ Eyes schrieb sie Musikgeschichte im Gothic- und Symphonic-Metal, und als Solo-Künstlerin erobert sie auch die Pop-Branche mit ihrer einzigartigen Stimme.

Dieses Jahr ist ihr lang erwartetes siebtes Album „Amor Vincit Omnia“ erschienen. Es ist ein Dark-Gothic-Rock Werk, auf dem Liv Kristine erneut mit Persönlichkeit und musikalischer Raffinesse besticht. Mit ihrem aktuellen Werk belebt sie das „Beauty-and-the-Beast“-Phänomen neu wie zu Zeiten von Theatre of Tragedy.

Liv Kristine zeigt, dass sie das Gesicht des Gothic-Metals ist. Für ihr balladeskes Duett mit „Cradle Of Filth“ wurde sie 2005 mit einer Grammy-Nominierung geehrt.

„Miracle Flair“ bestreiten Vorprogramm

Die norwegische Sängerin hat sich mit ihrer engelsgleichen Sopranstimme über die Grenzen Skandinaviens hinaus eine große Fanbase geschaffen. Nagold ist seit vielen Jahren ein jährlicher Treffpunkt, an dem sich ihr internationales Publikum zu einem besonderen Abend und einem einzigartigen Live-Erlebnis versammelt.

Im Vorprogramm tritt die Modern-Melodic-Metal-Band „Miracle Flair“ aus St. Gallen in der Schweiz auf.

Liv Kristines Gastspiel in Nagold beginnt am Samstag, 20. Dezember, um 20 Uhr (Bewirtung ab 19 Uhr) in der Alten Seminarturnhalle. Tickets sind zum Preis von 26 Euro (ermäßigt 22 Euro) im Rathauscafé Nagold, telefonisch unter 07452/970773, online unter www.seminarturnhalle.de sowie bei Reservix und allen Reservix-Vorverkaufsstellen erhältlich. Restkarten gibt’s an der Abendkasse.