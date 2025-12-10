Liv Kristine in Nagold: Dark-Gothik-Ikone macht das Dutzend voll

Liv Kristine kehrt nach Nagold zurück: Am Samstag, 20. Dezember, gibt die Dark-Gothic-Ikone ihr zwölftes Konzert in der Alten Seminarturnhalle.
Seit Liv Kristine 1995 auf der musikalischen Bildfläche erschienen ist, gehört sie zu den außergewöhnlichsten und wandlungsfähigsten Künstlerinnen und hat schon in zahlreichen Genres Spuren hinterlassen. Mit den Bands Theatre of Tragedy und Leaves’ Eyes schrieb sie Musikgeschichte im Gothic- und Symphonic-Metal, und als Solo-Künstlerin erobert sie auch die Pop-Branche mit ihrer einzigartigen Stimme.