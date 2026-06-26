Literaturwettbewerb: Diese Rottweiler Schüler haben die Schreibspuren-Jury mit ihren Texten überzeugt

Worte, die unter die Haut gehen: Beim Literaturwettbewerb Schreibspuren begeisterten die Schüler mit eindrucksvollen Gedichten und Geschichten. Die besten wurden ausgezeichnet.
Von den Erlebnissen einer Fotografin für übersinnliche Phänomene, wundersamen Verwandlungen und einer Schatzsuche bis zu Mobbing, Flucht, Identitätssuche und dem Blick hinter manche Fassade reichte die Bandbreite der Beiträge für den Literaturwettbewerb Schreibspuren. Einmal mehr hatten die Schüler der drei allgemeinbildenden Rottweiler Gymnasien ihre Gedanken, Gefühle und Ideen in Worte gefasst und dabei Erstaunliches zu Papier gebracht. Die besten Gedichte und Kurzgeschichten wurden am Donnerstagabend im Festsaal des Alten Gymnasiums ausgezeichnet.