Literaturwettbewerb: Diese Rottweiler Schüler haben die Schreibspuren-Jury mit ihren Texten überzeugt

Worte, die unter die Haut gehen: Beim Literaturwettbewerb Schreibspuren begeisterten die Schüler mit eindrucksvollen Gedichten und Geschichten. Die besten wurden ausgezeichnet.

Von den Erlebnissen einer Fotografin für übersinnliche Phänomene, wundersamen Verwandlungen und einer Schatzsuche bis zu Mobbing, Flucht, Identitätssuche und dem Blick hinter manche Fassade reichte die Bandbreite der Beiträge für den Literaturwettbewerb Schreibspuren. Einmal mehr hatten die Schüler der drei allgemeinbildenden Rottweiler Gymnasien ihre Gedanken, Gefühle und Ideen in Worte gefasst und dabei Erstaunliches zu Papier gebracht. Die besten Gedichte und Kurzgeschichten wurden am Donnerstagabend im Festsaal des Alten Gymnasiums ausgezeichnet.

Warum man überhaupt schreiben sollte? Eine Antwort darauf gab Jury-Mitglied Thomas Ehlen, Lehrer am Droste-Hülshoff-Gymnasium, bei der Preisverleihung in seiner Einführung. Literatur schaffe Welten mit eigenen Gesetzen, setze Sinn, wo vorher keiner war, und zerstöre Sinn, wenn sie das wolle. „Sie ist Ausdruck eines Menschen, der diesen Menschen hinter sich lässt, wenn sie von dessen Schreibtisch entflieht.“

Und ihre Schöpfer könnten eines, das Künstliche Intelligenz nicht habe: Sie müssten die Worte, die sie von sich gäben, begreifen und nicht nur quantifizieren – kreativ sein, statt nur Worte aufeinander folgen zu lassen.

Wie das richtig geht, haben viele Schüler der drei Rottweiler Gymnasien unter Beweis gestellt. Ihre Texte stimmten nachdenklich, unterhielten, erheiterten und berührten. Wie Worte unter die Haut gehen können, wurde ganz besonders deutlich, als Schauspielerin Anne Hecht Auszüge aus den Gedichten und Kurzgeschichten der Erstplatzierten vortrug.

Zum 30. Geburtstag gibt's ein Thema als Inspiration

Für eine festliche musikalische Untermalung der Preisverleihung sorgten Tanja Pfau und Schüler des Leistungsfachs Musik am Droste-Hülshoff-Gymnasium. Nach der Vergabe der Buchgutscheine und Buchpreise verabschiedete Anke Dietrich, Vorsitzende des „Schreibspuren“-Vereins, ihre Kollegin Gabriela Stanciu, ebenfalls langjähriges Jurymitglied, in den Ruhestand.

2027 feiert der Literaturwettbewerb Schreibspuren 30. Geburtstag. Anlässlich dieses Jubiläums sind diesmal Gedichte und Kurzgeschichten rund um die Zahl 30 gefragt. Wie diese eingebaut wird, bleibt ganz der Kreativität der Wettbewerbsteilnehmer überlassen. Die Jury hofft auf zahlreiche Teilnehmer und Beiträge und möchte auch jene ermutigen, die sich bislang vielleicht einfach noch nicht getraut haben, ihr literarisches Erzeugnis einzureichen.

„Schreibt, lest, und bleibt neugierig“, lautete der Appell von Anke Dietrich zum Abschluss der Preisverleihung. Literatur lebe vom Teilen, deshalb hoffe sie, dass die Schüler die Welt weiterhin an ihren Gedanken und Einfällen teilhaben ließen.

Die Preisträger und Jury des Schreibspuren-Wettbewerbs

Klasse 5/6:



Prosa



1. Preis Emilia Ricci Melchiorre (DHG, 6c)

1. Preis Mina Hauß (DHG, 5b)

2. Preis Muriel Claussen (AMG, 5b)

Lyrik



1. Preis Muriel Claussen (AMG, 5b)

2. Preis Karen Mauch (DHG, 6b)

3. Preis Frida Messing (AMG, 6a)

Klasse 7/8:



Prosa



1. Preis Helen Jakubowski (DHG, 8a)

2. Preis Dorothea Seidl Julian (AMG, 8b)

3. Preis Naemi Harzer (LG, 7a)

Lyrik



1. Preis Helen Jakubowski (DHG, 8a)

1. Preis Dorothea Seidl Julian (AMG, 8b)

Buchpreise:



Prosa



Maren Grießer (DHG, 6a), Michelle Kaul (DHG, 5a), Karen Mauch (DHG, 6b), Felix Hillebrecht (LG, 7a)

Lyrik



Jonas Banholzer und Luis Schobel (beide LG, 7c), Niklas Hirmer (DHG, 7b), Anna Madlener (AMG, 7a)

Das Schreibspuren-Heft

mit allen Siegertexten ist für sechs Euro in der Buchhandlung Klein in Rottweil erhältlich.

Die Mitglieder der Jury

sind Thomas Ehlen und Gabriela Stanciu (beide AMG), Riccarda Dietrich und Christoph Kirschler (beide DHG), Seyma Kumtepe und Anke Dietrich (beide LG), Sabina Kratt (Buchhandlung Klein) und Jasmin Cools (Schwarzwälder Bote).