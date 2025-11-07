Literaturtage Todtnauberg: Angebot für junge Lesefreunde

Flor Schmidt hatte sichtlich Freude bei der Lesung ihres Erstlingwerkes für Kinder. Gebannt hingen rund 20 Grundschüler an ihren Lippen, als sie einige Kapitel aus „Rabenschwarz und vogelwild: Kirchzarten steht Kopf“,, einem hübsch illustrierten, knapp 200 Seiten umfassenden Kinderkrimis vorlas. Auch einige Mütter saßen im Klassenzimmer auf den kleinen Stühlen und hörten der spannenden Geschichte zu. Es war die Auftaktveranstaltung der Todtnauberger Literaturtage – Lesen auf dem Berg, die bis Sonntagmittag an unterschiedlichen Veranstaltungsorten stattfinden.

„Habt Ihr schon einmal einen sprechenden Raben gesehen?“ fragt die Autorin in die Runde, und alle schütteln den Kopf. Auf die Frage, ob die Kinder denn gerne Bücher lesen, nicken diese dagegen einträchtig. Passend zu den vorgetragenen Passagen zeigt Flor Schmidt an der Tafel Bilder aus dem Buch; die Illustrationen stammen von der Grafikerin Irmhild Haite-Voss.

Das Buch beginnt in der Kirchzartener Bücherstube: Hier treffen sich regelmäßig fünf Mädchen und Jungs, die die Bücherhaie genannt werden. In die Buchhandlung wurde eingebrochen, und Frau Papou, die Buchhändlerin ist gleichzeitig spurlos verschwunden. Aus dem magischen Buch, das Bücherhai Malika mitgenommen hat, hüpft plötzlich ein Rabe. Er heißt Purxel und kann sprechen – auch wenn er wegen seines krummen Schnabels einen kleinen Sprachfehler hat.

Die Kinder lachen, als Flor Schmidt die mitgebrachte Raben-Handpuppe entsprechend sprechen lässt. Malika und ihre Freunde mitsamt Hündin Hope suchen Frau Papou, die sich zusammen mit Professor Kopaki, einem Spezialisten für Künstliche Intelligenz, auf einem verstaubten Dachboden wieder findet. Doch mit Tratschtante Frau Polte gibt es jemanden, der das magische Buch mit dem goldenen Licht ebenfalls gerne hätte – und die Kinder versuchen trickreich, sie davon abzuhalten....

Neben ihrem ersten Kinderbuch hat Flor Schmidt bereits fünf weitere Werke geschrieben, die sich unter anderem mit Trauerarbeit und der Kraft von Heilpflanzen befassen. (www.Flor-Schmidt.de)

Das weitere Programm der Literaturtage findet sich unter https://www.hochschwarzwald.de/veranstaltungen-hochschwarzwald/literaturtage-todtnauberg#/event