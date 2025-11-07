Literaturtage Todtnauberg: Angebot für junge Lesefreunde

Die Literaturtage Todtnauberg starteten am Donnerstag mit einer Lesung der Freiburger Autorin Flor Schmidt in der Grundschule vor Ort.
Flor Schmidt hatte sichtlich Freude bei der Lesung ihres Erstlingwerkes für Kinder. Gebannt hingen rund 20 Grundschüler an ihren Lippen, als sie einige Kapitel aus „Rabenschwarz und vogelwild: Kirchzarten steht Kopf“,, einem hübsch illustrierten, knapp 200 Seiten umfassenden Kinderkrimis vorlas. Auch einige Mütter saßen im Klassenzimmer auf den kleinen Stühlen und hörten der spannenden Geschichte zu. Es war die Auftaktveranstaltung der Todtnauberger Literaturtage – Lesen auf dem Berg, die bis Sonntagmittag an unterschiedlichen Veranstaltungsorten stattfinden.