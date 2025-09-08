Literaturtage Nordschwarzwald: Monika Helfer liest in Freudenstadt aus ihrem Buch

Die Schriftstellerin Monika Helfer eröffnete mit ihrer Lesung in der Kreissparkasse die zehnten Literaturtage Nordschwarzwald. Signe Sellke führte in ihr Werk ein.

Wie immer, wenn die Literaturtage Nordschwarzwald, in den Gemeinden Baiersbronn, Dornstetten und Freudenstadt angesiedelt, zum Austausch mit Autoren zeitgenössischer Dichtung anregen, gibt es zur Eröffnung hehre Begrüßungsworte und einleitende Deutungsversuche. So auch zum Einstieg in das zehnte Poetenfestival am Freitagabend, einem kleinen Jubiläum, wie der Erste Landesbeamte Reinhard Geiser verlauten ließ. Ein „tolles Programm mit acht hochkarätigen Lesungen“, hätten die Kuratoren Sascha Falk und Walle Sayer auf die Beine gestellt.

Sein besonderer Gruß galt der Autorin Monika Helfer und ihrem Ehemann Michael Köhlmeier, der am Sonntag darauf in der Glashütte Buhlbach seinen Lesungsauftritt hatte. Geiser vergaß nicht, den Förderern und Unterstützern zu danken, die es ermöglicht hätten, dass alle Veranstaltungen für das Publikum kostenfrei seien.

Signe Sellke als Laudatorin

Kreissparkassen-Abteilungsleiter Oliver Wendel ging nach seinem Willkommensgruß ins Grundsätzliche und kam auf Funktion und Erscheinungsformen der Literatur zu sprechen. Sie sei „so vielseitig, lebe von Stil, Ausdrucksformen, Rhetorik und Symbolik“. Als „Speicher von Erfahrung, künstlerischer Freiheit und Wissen“ gelte sie nicht nur als ein individuelles Gut, sondern als ein „gesellschaftliches Fundament“.

Autorin und Literaturpreisträgerin Signe Sellke, mit den Literaturtagen seit langem eng verbunden, trat als Laudatorin für Monika Helfer in Erscheinung. Mehr als 20 Bücher gingen inzwischen auf deren Konto, darunter preisgekrönte Werke wie „Die Bagage“ (2020) und „Löwenherz“ (2022). Ihre Stoffe, so Sellke über Helfer, durchdringe die Autorin „mit Feinfühligkeit und Präzision“.

Schriftstellerin Monika Helfer bei ihrer Lesung. Foto: Gerhard Keck

In ihrem aktuellen mehr als 750-Seiten-Buch mit dem Titel „Wie die Welt weiterging: Geschichten für jeden Tag“ schildere sie Alltagssituationen in Momentaufnahmen. In ihnen offenbare sich „die Schönheit des Gewöhnlichen“, was sich gleichwohl dem Zugriff oft entziehe. Jeder der insgesamt 365 Texte sei „ein Türöffner“.

Bedeutungsschwerer Stoff

Mehr als 1000 Gramm bringt die Geschichtensammlung auf die Waage und mit ihr ist damit schon äußerlich nicht einfach umzugehen. Was ungleich schwerer wiegt, ist ihre Substanz. An jedem Tag im Jahr stellt sich dem Leser eine Interpretationsaufgabe, die ihn nachhaltig beschäftigt.

Ein Dutzend ihrer Geschichten trug Helfer aus dem gewichtigen Band vor. So vordergründig sich die Titel der in der Regel eineinhalb Druckseiten umfassenden Geschichten geben, so bedeutungsschwer gibt sich ihr Stoff zu erkennen. Wer sich auf das Werk einlässt, verrichtet gedankliche Schwerarbeit. Die Texte sind meistens gegen den Strich gebürstet, die Erwartungen des Lesepublikums in Bezug auf einfache Lösungen laufen nicht selten ins Leere und am Ende steht es häufig verwirrt da mit der Frage: Was fange ich jetzt damit an? Die eine oder andere Erläuterung zum Hintergrund wäre sicher hilfreich gewesen. Aber Helfer wählt bewusst nicht die simplen Erkenntnisansätze – in ihr Werk einzutauchen ist kein Fast-Food-Konsum.

Etliche Bücher signiert

Ganz zum Schluss überreichten Kreisvolkshochschuldirektor Sascha Falk, Schriftsteller Walle Sayer sowie Oliver Wendel Geschenke an Monika Helfer und Signe Sellke. Dank galt auch der Familie Seitz von der Buchhandlung Dewitz, die den Büchertisch bereithielt, an dem Helfer etliche Bücher signierte.

Das Buch: Monika Helfer: Wie die Welt weiterging. Geschichten für jeden Tag. Hanser Verlag München 2024. 767 Seiten gebunden mit Lesebändchen. 32 Euro.