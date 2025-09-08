Literaturtage Nordschwarzwald: Monika Helfer liest in Freudenstadt aus ihrem Buch

Die Schriftstellerin Monika Helfer eröffnete mit ihrer Lesung in der Kreissparkasse die zehnten Literaturtage Nordschwarzwald. Signe Sellke führte in ihr Werk ein.
Wie immer, wenn die Literaturtage Nordschwarzwald, in den Gemeinden Baiersbronn, Dornstetten und Freudenstadt angesiedelt, zum Austausch mit Autoren zeitgenössischer Dichtung anregen, gibt es zur Eröffnung hehre Begrüßungsworte und einleitende Deutungsversuche. So auch zum Einstieg in das zehnte Poetenfestival am Freitagabend, einem kleinen Jubiläum, wie der Erste Landesbeamte Reinhard Geiser verlauten ließ. Ein „tolles Programm mit acht hochkarätigen Lesungen“, hätten die Kuratoren Sascha Falk und Walle Sayer auf die Beine gestellt.