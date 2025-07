Sein letztes Pressegespräch zum Thema Literaturtage Nordschwarzwald leitete Klaus Michael Rückert in seiner Funktion als Landrat. Mit ihm verliert das literarische Aushängeschild im Landkreis und weit darüber hinaus einen unermüdlichen Förderer.

Privat wird sich Rückert weiterhin stark machen für das gedruckte Wort. Ist es ihm doch eine Herzensangelegenheit, wie er auch im Vorfeld der vergangenen Literaturtage stets betont hat und was auch seiner eigenen Lesebiografie entspricht.

Bei der Vorstellung des neuen Poetenfestes, das unter dem Schlagwort „Jahresringe“ wieder zahlreiche Bücherfreunde vereinen wird, richtete er nebenbei ein Wort der Besorgnis an die junge Generation: Sie möge sich doch bitteschön nicht an die sozialen Medien verlieren, sondern dem Buch zu seinem Stellenwert verhelfen.

Kuratoren Sascha Falk und Walle Sayer

Beim Pressegespräch in größerer Runde hob Rückert auf das erneut „spannende Programm“ der Literaturtage und die sowohl anregenden als auch teilweise „unkonventionellen Spielorte“ ab.

Auch wenn die Literaturtage unter Baiersbronn, Dornstetten und Freudenstadt geführt werden, geben sie sich entsprechend der Herkunft mancher Gäste international.

Die Kuratoren Sascha Falk und Walle Sayer haben als erfahrene Organisatoren wiederum dafür gesorgt, dass mit dem bunten Reigen an Angeboten unterschiedliche literarische Vorlieben bedient werden. Rückerts Dank galt darüber hinaus allen, die am Zustandekommen des Dichtertreffs beteiligt waren, insbesondere auch den Förderern und Sponsoren. Erfreut registrierte der Kreischef, dass die Eröffnungsveranstaltung erneut im Kundencenter der Kreissparkasse über die Bühne gehen könne.

Eröffnungslesung mit Monika Helfer

Ko-Organisator Walle Sayer ging kurz auf die Autoren und ihre Werke ein, die bei den insgesamt acht Lesungen zur Sprache kommen. Er versprach überraschende Entdeckungen und interessantes Lesefutter. Ein Höhepunkt verspricht die Eröffnungslesung mit Monika Helfer zu werden. Sie reist mit ihrem Mann Michael Köhlmeier an, der am dritten Abend in Aktion tritt. Zudem reist mit Arnold Stadler beispielsweise ein bereits „guter Bekannter“ zu den Literaturtagen an.

Kreisvolkshochschuldirektor Sascha Falk erläuterte organisatorische Gegebenheiten. Sein großer Dank galt den unverzichtbaren Mitveranstaltern, von denen die Literaturtage profitieren. Dieses Jahr ist auch die Gartenschau im „Tal X“ mit einer Lesung im Märchenpark in Baiersbronn in den Reigen eingebunden.

Wie gewohnt sind für das Publikum alle Veranstaltungen kostenfrei. Gebeten wird um eine Voranmeldung per E-Mail an fds@vhs-kreisfds.de oder telefonisch unter 07441/920 14 44. Programme liegen an einschlägigen Stellen, beispielsweise in der Kreisvolkshochschule oder im Landratsamt, aus. Auf der Website www.literaturtage.info ist das Programm in Kürze abrufbar.

Das Programm im Einzelnen

Freitag, 5. September, 19 Uhr:

Eröffnungslesung mit Monika Helfer: „Wie die Welt weiterging: Geschichten für jeden Tag“. Einführung und Moderation: Signe Sellke. Kundencenter Kreissparkasse Freudenstadt.

Samstag, 6. September, 19 Uhr:

Lesung Angelika Overath: „Engadinerinnen“. Dorfmuseum Dietersweiler.

Sonntag, 7. September, 11.15 Uhr:

Lesung mit Michael Köhlmeier: „Die Verdorbenen“. Einführung und Moderation: Annette Maria Rieger. Glashütte Baiersbronn-Buhlbach.

Dienstag, 9. September, 19 Uhr:

Lesung mit Henning Ziebritzki: „Brand“. Schutzhütte „Oberer Wald“ Loßburg-Schömberg.

Mittwoch, 10. September, 19 Uhr:

Lesung mit Arnold Stadler. Morlokhof Baiersbronn-Mitteltal.

Donnerstag, 11. September, 17 Uhr:

Lesung mit Gisbert Fels: „Der Gebrauch von Gärten“. Konzertmuschel im Märchenpark Baiersbronn.

Freitag, 12. September, 19 Uhr:

Lesung mit Pierre Kretz. Einführung und Moderation: Hubert Klöpfer. Zehntscheuer Dornstetten.

Sonntag, 14. September, 11.15 Uhr

Lesung mit Judith Hermann. Zimmerei Schleh Baiersbronn.