Literaturtage Nagold: Aufgehende Sterne und Literatur-Nobelpreisträger

Die Macher der Nagolder Literaturtage stellten ihre Lieblingsbücher vor, und auch dieses Mal entfaltete die Veranstaltung eine regelrechte Sogwirkung.
Burhan Mutlugöz begrüßte das dicht gedrängt sitzende Publikum in der Buchhandlung Zaiser zur vorletzten Veranstaltung der diesjährigen Nagolder Literaturtage und dankte gleichzeitig den Sponsoren, ohne die die insgesamt 18 Veranstaltungen nicht möglich gewesen wären. Sechs Lesende hatten eine bunte Reihe von Büchern ausgesucht, von Neuerscheinungen bis hin zu Krimis oder philosophischen Texten.