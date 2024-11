Literaturtage in Albstadt: Mumifizierte Leichen in den Statuen

Mumifizierte Leichen in den Statuen

Literaturtage in Albstadt

1 Isa Klink begeisterte die Gäste bei ihrer Lesung. Foto: Soudani

Die Autorin Isa Klink begeisterte die Gäste bei der ausverkauften Lesung aus ihrem Roman „Gnadenkalt“ in Pfeffingen. Eröffnet hatte die Veranstaltung mit einer kurzen Ansprache Steffen Bendrin, der hocherfreut über das volle Haus war.









Auch die Autorin war begeistert, vor allem vom Ambiente: Nebel, Licht in der Farbe des Buchcovers, alle Helfer in OP-Kitteln und Schwarzwaldhäppchen sorgten für die richtige Atmosphäre, spielt die Geschichte doch in einer Lungenheilanstalt. Musikalisch umrahmte die Veranstaltung die Konzertpianistin und Komponistin Oksana Stechshyn, die es verstand, die düstere Stimmung des Romans einzufangen. Die Ausrichter und Helfer waren Mitglieder der „G’sengten Sau“ aus Pfeffingen.