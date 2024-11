Literaturtage in Albstadt: Die schönsten Rosinen aus dem Sprachkuchen gepickt

Literaturtage in Albstadt

1 Der Autor Rolf-Bernhard Essig brachte den Zuhörern Sprichwörter und Redewendungen nahe. Foto: Kappe

Rund um Sprichwörter und Redewendungen ging es im Rahmen der Literaturtage beim Mittagstreff im Ebinger Bildungszentrum.









Zu Gast war der Autor Rolf-Bernhard Essig mit seiner Sprichwort-Apotheke. Der Sprachexperte, dessen Großvater aus Truchtelfingen stammt, servierte den zahlreichen Zuhörern sein umfassendes Wissen zur Kaffeezeit. Der aus Hamburg stammende Entertainer und Dozent stellte klar, woher der Blümchenkaffee seinen Namen hat: Der ist so dünn gebrüht, dass man das Blümchendekor in der Tasse noch erkennen kann. Er erklärte, der Begriff „Muckefuck“ stamme vom Mocca Fou – also dem falschen Mokka - ab. Häufig veränderten der Akzent oder die Betonung eines Wortes dessen Bedeutung.