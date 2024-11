1 Moderatorin Silke Arning hat Albschreiber Wolfgang Heyer die erste Wundertüte der Literaturtage Albstadt 2024 entlockt. Foto: Karina Eyrich

Die erste Wundertüte der Literaturtage Albstadt 2024 hat Albschreiber Wolfgang Heyer am Freitagabend bei der Eröffnungsgala ausgepackt und von einem echten Horrorszenario am Nachmittag erzählt.









Das hat ja gut angefangen für Albschreiber Wolfgang Heyer, der keine Chronik über die Literaturtage Albstadt 2024 führen will, sondern „Land und Leute kennenlernen“ – was ihm gleich am ersten Tag gelungen ist, wie er bei der Eröffnungsgala gut gelaunt erzählt hat.