Literaturtage Albstadt: Die „ersten Ökos“ im Südwesten

1 Gut besucht: Christoph Wagners Lesung in der Stadtbücherei in Ebingen Foto: Sabine Kappe

Um die Lebensreform-Bewegung und die Anfänge der Naturheilkunde ging es in Christoph Wagners Lesung in der Stadtbücherei in Ebingen. Der Autor stellte sein Buch „Lichtwärts!: Lebensreform, Jugendbewegung und Wandervogel“ vor.









Link kopiert



Wer auf Tipps gegen Krankheiten gehofft hatte, sah sich getäuscht – derartiges sei an diesem Abend nicht von ihm zu erwarten, stellte der Autor, Musikjournalist und -historiker sowie gebürtige Balinger Christoph Wagner, der in England lebt, klar. In der Stadtbücherei referierte er über die Anfänge der Naturheilkunde, die im heutigen Albstadt früh Anhänger fand, präsentierte historische Fotos, Postkarten und Zeitungsanzeigen, auf die er bei seinen Recherchen – auch im Stadtarchiv – gestoßen war.