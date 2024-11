Literaturtage Albstadt: Auch Göring fiel auf den falschen Vermeer herein

Das Arrangement am Lesetisch gleicht einem Stillleben; eine alte, braune Schnapsflasche, dazu ein antik anmutendes schwarzes Telefon mit Wählscheibe – und Patrick van Odijks Buch, dessen Cover einen Ausschnitt aus dem berühmten Gemälde „Das Mädchen mit dem Perlenohrring“ von Jan Vermeer, einem der großen Maler des 17. Jahrhunderts, zeigt. Das gelbe Gewand des „Meisjes“ springt ins Auge.

Links davon sieht man eine mit Raffinement beleuchtete Fotografie. Sie zeigt Han van Meegeren, einen der genialsten Kunstfälscher des 20. Jahrhunderts, dessen Vermeer-Fälschung „Christus und die Ehebrecherin“ seinerzeit sogar den Weg auf Hermann Görings märkischen Landsitz Carinhall fand. Inmitten dieses Arrangements sitzt bestens gelaunt Patrick van Odijk und freut sich sichtlich auf seine Lesung im Rahmen der Literaturtage. Seine Bescheidenheit kommt beim Publikum im voll besetzten Landenberger-Saal gut an. „Wissen Sie, ich bin ja immer noch neu im Geschäft. Wie schön, dass Sie alle meinetwegen gekommen sind!“

Lesen Sie auch

Seine eigenen Werke fanden nicht den Beifall der Kritiker – also fälschte er

Der „echte“ Fälscher Han van Meegeren war ein begabter Maler, der jedoch mit seinen eigenen Werken nicht den Beifall der Kritiker fand und deshalb in den 1930er-Jahren Gemälde auf den Markt brachte, die er dreist als Werke des großen Jan Vermeer ausgab. Museumsdirektoren, betuchte Sammler, versierte Historiker – alle ließen sich blenden; van Meegeren kam zu einem beträchtlichen Vermögen.

Doch nach dem Krieg geriet er in den Verdacht, nationales Kulturgut an die Besatzer veräußert zu haben. Da ihm die Todesstrafe drohte, legte er die Karten auf den Tisch – und landete als Fälscher vor Gericht.

Amsterdam 1945: Jetzt werden Kollaborateure gejagt

Das Werk um den falschen Vermeer ist van Odijks Debütroman. Han van Meegeren heißt im Buch anders, nämlich Jan van Aelst, doch ansonsten hat sich der Autor weitgehend an die Biografie des „Originals“ gehalten, sich von den historischen Ereignissen inspirieren lassen und es – auch dank akribischer Recherche – verstanden, sein Werk mit Leben zu erfüllen.

Es führt ins Amsterdam des Jahres 1945; eben erst ist der Krieg zu Ende gegangen, und die große Abrechnung beginnt. Wer hat mit den Nationalsozialisten kollaboriert?

Der Christian-Landenberger-Saal im Kunstmuseum war bei der Lesung voll besetzt, zur Freude des Autors. Foto: Weiger-Schick

Der Maler Jan van Aelst sitzt wegen seiner zweifelhaften Kunstgeschäfte im Gefängnis, und die Reporterin Meg wittert einen Kunstskandal und freut sich auf eine große Story. Patrick van Odijk liest mit sonorer Stimme etliche Passagen aus seinem Werk – und berichtet außerdem von der akribischen Recherche in niederländischen Archiven, von der einschlägigen Fachlektüre und von spannenden Begegnungen auf dem Weg durch dieses Stück Kunst- und Kriminalgeschichte.

Ein Niederländer – aber er schreibt auf Deutsch

Kai Hohenfeld, der Direktor des Albstädter Kunstmuseums, sekundiert dem Autor, hakt im Gespräch nach, ordnet ein. Van Odijk mischt brillant Fiktion und Fakten, schmückt aus, tastet das historische Grundgerüst jedoch nicht an. Beste Unterhaltung und ein guter Stoff für einen überaus gelungenen Literaturabend.

Patrick van Odijk ist Niederländer, jedoch zweisprachig in Ravensburg aufgewachsen und am Bodensee wohnhaft. Er hat in Konstanz Politikwissenschaften, Geschichte und Germanistik studiert; seinen Roman schrieb er als Ruheständler. Auf Deutsch wohlgemerkt, erschienen ist er aber zuerst auf Niederländisch. Seit März 2024 ist das Buch aber auch in Deutschland erhältlich. In Albstadt hat es reißenden Absatz gefunden – der Autor musste eine Extraschicht am Signiertisch einlegen.