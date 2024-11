Der Teufel ist am Ende chancenlos

Literaturgottesdienst in Ebingen

1 Teufel auch! Die Predigt von Pfarrer Uwe Stier hatte es, was aktuelle Bezüge angeht, in sich. Foto: Karina Eyrich

Der Teufel war los in der katholischen Kirche St. Josef zum Auftakt der Literaturtage. Dort hat Pfarrer Uwe Stier die Gretchenfrage gestellt.









Link kopiert



„Nun sag’, wie hast du’s mit der Religion?“ Die „sprichwörtlich gewordene Gretchenfrage“ hat Pfarrer Uwe Stier den Besuchern in der katholischen Kirche St. Josef gestellt – denn zum Literaturgottesdienst hatten sich auch nicht ganz so häufige Kirchgänger eingefunden. Wann kann man schon mal dem Teufel in der Kirche begegnen?