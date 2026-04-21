Literaturfest in Oberndorf: Ein Sterne-Menü für Bücherfans

Autoren zum Anfassen, Literatur zum Erleben: Die zweiten Oberndorfer Literaturtage der Marion und Otto Biesenberger-Stiftung bieten Vielfalt, Emotion und besondere Momente.
Es war ein Fest wie ein Sterne-Menü: Die Vorspeise zeigte, was die Küche kann, der Hauptgang überraschte mit feinen Nuancen – und bei der Nachspeise konnte niemand widerstehen. Zum zweiten Mal fanden die Oberndorfer Literaturtage statt und brachten Leser hautnah mit Schriftstellern zusammen. „Was kann es Spannenderes geben?“, fragte Dr. Richard Rebmann, Verleger des Schwarzwälder Boten und Vorsitzender der Marion-und-Otto-Biesenberger-Stiftung, der Organisatorin der Reihe, zur Begrüßung der rund 100 Lesefans.