Literatur und Leute: Udo Lindenberg erzählt, Stuckrad-Barre schreibt auf

2016 hat Benjamin von Stuckrad-Barre eine Art Biografie über seinen Freund Udo Lindenberg geschrieben, die nie regulär erschien und schnell vergriffen war. Nun hat «Stuckiman» das Buch überarbeitet.
Hamburg - Benjamin von Stuckrad-Barre ist riesiger Udo-Lindenberg-Fan. Seit seiner Kindheit ist der gebürtige Bremer begeistert von dem konventionslosen Musiker, der so charmant wie erfolgreich auf Regeln pfeift. Seit etwa 25 Jahren sind der Schriftsteller ("Soloalbum", "Alle sind so ernst geworden") und der "Panikrocker" auch befreundet.