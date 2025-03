Literatur und Gesellschaft: Kirsten Boie: Geduldige Kämpferin für lesende Kinder

2 Kirsten Boie hat in ihrem Leben schon zahlreiche Bücher geschrieben - und in fast allen spielen Toleranz und Respekt eine große Rolle. (Archivbild) Foto: Hendrik Schmidt/dpa

Kirsten Boie setzt sich seit jeher fürs Lesenlernen sowie für Toleranz und Respekt ein. Als Lehrerin, als Autorin, als Ehrenbürgerin Hamburgs. Nun hat sie einen klaren Wunsch an die Regierenden.









Link kopiert



Hamburg - Ob Meerschweinchen King-Kong, Abenteuer in Sommerby oder eine schreckliche Nacht in der Nazizeit - die Hamburger Kinder- und Jugendbuchautorin Kirsten Boie hat schon viele verschiedene Welten geschaffen. Seit 40 Jahren schreibt sie Bücher, die Kinder nicht nur unterhalten, sondern ihnen auch Mut machen und zum Nachdenken anregen. "Es macht mir immer noch Spaß! Ist das nicht wunderbar?", sagte sie der Deutschen Presse-Agentur in Hamburg. Am 19. März wird die Hamburger Ehrenbürgerin, Autorin und Lehrerin 75 Jahre alt.