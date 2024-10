Literatur: Siri Hustvedt schreibt Buch über Paul Auster

2 Siri Hustvedt und Paul Auster waren mehr als 40 Jahre verheiratet. (Archivbild) Foto: Lucas Dolega/epa/dpa

Siri Hustvedt und Paul Auster galten als intellektuelles Traumpaar. Ende April starb der weltbekannte Schriftsteller an einer Krebserkrankung. Seitdem schreibt die Autorin über ihn.









New York - Die US-amerikanische Schriftstellerin Siri Hustvedt (69) schreibt an einem Buch über ihren vor fünfeinhalb Monaten gestorbenen Mann, den weltbekannten Schriftsteller Paul Auster. "Wenige Tage nach Pauls Tod habe ich angefangen, über ihn zu schreiben, ein Memoir. Ich schreibe immer noch daran. Es heißt Ghost Stories. Ich habe jetzt 120 Seiten. Das war mein erster Impuls", sagte Hustvedt in einem Interview der "Zeit". Auster ("Stadt aus Glas", "Mond über Manhattan") starb Ende April mit 77 Jahren an den Folgen einer Krebserkrankung.