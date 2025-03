2 Setzte sich politisch gegen rechte Anliegen ein: Peter Bichsel. (Archivbild) Foto: Werner Baum/dpa

Bichsel betrachtete das Leben gerne in Kurzgeschichten und Kolumnen. Er engagierte sich für die Demokratie und gegen Ansinnen von Rechtspopulisten.









Zürich - Der Schweizer Autor Peter Bichsel ist kurz vor seinem 90. Geburtstag gestorben. Den Tod am 15. März bestätigte sein Verlag Suhrkamp in Berlin. Er war Mitglied der Akademie der Künste in Berlin. Bichsel war ein Meister des Erzählens, der sich auch politisch engagierte.