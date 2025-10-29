Literatur: Neues Buch von Harper Lee erscheint aus dem Nachlass

Nur zwei Romane veröffentlichte Harper Lee - aber «Wer die Nachtigall stört» reichte, um die US-Autorin weltberühmt zu machen. Rund zehn Jahre nach ihrem Tod gibt ein Buch neue Einblicke in ihr Leben.
New York - Rund zehn Jahre nach dem Tod von Harper Lee, die mit "Wer die Nachtigall stört" weltberühmt wurde, gibt ein Buch mit bisher unveröffentlichten Erzählungen neue Einblicke in Leben und Schreiben der US-Schriftstellerin. Das kurz nach der englischen Original-Ausgabe nun auch auf Deutsch erschienene Werk "Das Land der süßen Ewigkeit" kombiniert acht Kurzgeschichten mit acht Essays und weiteren kurzen Werken.